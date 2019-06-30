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Подъем уровня воды в реке угрожает Канску

Главная Общество
Красноярск
18:46 30 Июня 2019
паводок, мчс, вода
Автор: Sibnovosti.ru
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Уровень воды в реке Кан в черте города Канска Красноярского края сегодня поднимался, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Но в региональном управлении МЧС утверждают, что эвакуация в четвертом по численности населения городе края не проводилась и ситуация находится под контролем.

«На сегодняшнее утро, по данным синоптиков, прогнозируется поднятие уровня воды в реке Кан, из-за этого подтоплены несколько придомовых территорий (огородов) у жилых домов острова Восточный Канского района. Эвакуации нет. Я предполагаю, что кто-то самостоятельно решил на всякий случай выехать из своих домов», - заявил ТАСС источник в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на единую дежурную-диспетчерскую службу Канского района сообщали, что в зоне подтопления оказались три района города и несколько десятков домов и придомовых участков. Причем, по данным службы, было эвакуировано 17 человек. Вечером в городском управлении ГО и ЧС уточнили, что из зоны подтопления вывезено более 40 человек. В городе создано четыре пункта временного размещения. 

В минувшую пятницу канские власти предупредили о том, что уровень воды в Кане в полдень 28 июня составлял 343 см. При его дальнейшем повышении под затоплением, по их прогнозу, могут попасть оказаться остров Восточный, район ул. Гавань, остров Красный огородник и ряд других территорий. Сегодня в 12:00 уровень воды достиг 428 см.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

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