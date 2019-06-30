Пожар в красноярском райцентре Заозерный удалось потушить к утру

Сегодня утром красноярским пожарным удалось потушить крупный пожар в городе Заозерном – административном центре Рыбинского района края. Он вспыхнул накануне вечером в торговом комплексе «Планета», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О возгорании в «Планете» МЧС стало известно примерно в 18:35. На тушение пожара первоначально было брошено 25 человек и семь единиц техники. С течение времени группировка была усилена. В ее составе находилось уже 56 человек и 15 единиц техники. Принятые меры позволили локализовать пожар около 20:25, но борьба с огнем продолжалась всю ночь.

Жертв и пострадавших в Заозерном, по предварительным данным, нет. Тем временем, метеорологи предупредили о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций в центральных и южных районах Красноярского края. Сегодня здесь местами сильная жара и высокий четвертый класс пожарной опасности.

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