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Купание в фонтанах может обернуться для красноярцев серьезными болезнями

Главная Общество
Красноярск
16:54 29 Июня 2019
роспотребнадзор, заболевание, красноярск, лето
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Купание в фонтанах может обернуться для красноярцев серьезными болезнями. Местный Роспотребнадзор выступил с программным заявлением. По данным ведомства, желание освежиться в фонтане может вызвать не только простуду, но и болезни посерьезнее.

«В летний сезон фонтаны являются элементами благоустройства и служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности, а в жару они становятся местом притяжения горожан, причем у некоторых жителей возникает желание искупаться в них. Тем самым они рискуют своим здоровьем. Несмотря на то, что изначально в фонтаны подается водопроводная вода, в процессе эксплуатации вода обновляется недостаточно часто, а самое главное — она не очищается и не обеззараживается согласно тем требованиям, которые предъявляются к бассейнам, предназначенным для купания и занятий спортом. При этом в жару в воде фонтанов быстро размножаются микроорганизмы. В фонтаны попадает мусор, листья, пыль, насекомые, а также в них могут купаться бездомные животные, птицы и др. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует избегать подобных развлечений и не подвергать себя и своих детей риску причинить вред здоровью», — заявили в ведомстве.

Напомним, сезон фонтанов в Красноярске стартовал традиционно в мае. 

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