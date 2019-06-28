Школы ушли на каникулы с многомилионными долгами перед Красноярскэнергосбытом

Образовательные учреждения Красноярского края ушли на летние каникулы с многомилионными долгами перед Красноярскэнергосбытом. Обязательства перед энергетиками не выполнили 363 образовательных учреждения, общая сумма долга превысила 25,2 миллиона рублей.

Самым крупным дебитором (более 9,9 млн рублей) является Пинчугская школа Богучанского района. Также невыплаты в размере от 1 млн до 1,4 млн рублей числятся за Такучетской школой Богучанского района, Гимназией №11 имени А.Н. Кулакова (г. Красноярск), Кодинской средней общеобразовательной школой № 3, Унерской средней общеобразовательной школой Саянского района.

Энергосбытовая компания активно ведет исковую работу по отношению к злостным должникам. Так, 30 мая 2019 года суд обязал дирекцию гимназии № 11 имени А.Н. Кулакова выплатить ПАО «Красноярскэнергосбыт» всю задолженность, а это более 1 млн рублей. По решению суда возместит задолженность в размере более 1,4 млн рублей Унерская СОШ.

Кроме того, к должникам применяются штрафные санкции. Арбитражный суд обязал Канскую СОШ №19 выплатить пени за просрочку платежа в размере 65 тысяч рублей. Заметим, что затраты на погашение пени ложатся дополнительным бременем на бюджет региона.

«Мы не должны ущемлять право школьников на получение образования, поэтому приостанавливаем введение ограничений на потребление электроэнергии в образовательных учреждениях. Но в период летних каникул у нас есть и законное, и моральное право приступить к применению санкций по отношению к дебиторам. Мы хотим обратить внимание директоров школ и руководителей муниципальных образований на необходимость исполнения финансовых обязательств перед энергетиками, во избежание проблем с подготовкой учреждений к началу учебного процесса», - сказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Согласно действующему законодательству, после получения уведомления о задолженности, юридическое лицо обязано самостоятельно прекратить потребление электроэнергии. В случае отказа от введения самоограничения должностным лицам грозит штраф в размере от 10 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет; юридическим лицам - до 200 тысяч рублей.

Оплата задолженности, поступившая после составления акта о нарушении режима самоограничения, не отменяет штрафа за невыполнение требований законодательства. Избежать проверки или обмануть энергетиков потребителям не удастся: контроль введения режима самоограничения проводится в течение 10 дней после наступления запланированной даты, рейды повторяются ежемесячно.

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»