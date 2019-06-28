В июле в Красноярске будет стоять жара под 40°C

Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на июль. Второй месяц лета в Красноярске будет очень жарким — столбики термометров покажут +36...+38°C.

«Очень теплая погода прогнозируется в Красноярском крае, выше 30 градусов к началу июля. В сибирском регионе температура выше нормы на заметную величину», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В первых числах июля возможны грозы. Температура воздуха при этом не опустится ниже +28°C. 2 и 5 июля синоптики Gismeteo.ru обещают небольшой дождь.

В середине месяца погода будет переменчивой — от +15 до +28°C. Атмосферный фронт принесет в краевой центр затяжные ливни. Погода начнет портиться, начиная с 8 июля. Ночами ожидается +13...+19°C.

Конец июля в Красноярске будет аномально жарким. Метеорологи прогнозируют повышение температур до +36...+38°C. В целом второй месяц лета будет сухим. Уровень осадков — немного ниже нормы.