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Красноярские эксперты проверили качество кормов для домашних животных

Главная Общество
Красноярск
14:35 28 Июня 2019
общество, красноярск, проверка, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты красноярского центра стандартизации и метрологии проверили состав кормов для животных. Все образцы куплены в зоомагазинах города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на результаты исследования. Продукцию проверили на содержание белков, жиров, золы, клетчатки и массовой доли влаги. 

Так, в двух видах корма для котов выявлено несоответствие по содержанию белка. В продукции «Grandorf» оно занижено, а в Kitekat «Мясной пир» — завышено. Та же ситуация с Омега 6 и Омега 3. В кормах «Akana Wild Prairie» и «Purina One» этих полиненасыщенных веществ меньше, чем положено, а у «Grandorf» — больше. По содержанию клетчатки у экспертов претензий нет. Массовая доля влаги в образцах соответствует требованиям, за исключением корма Kitekat.

С питанием для собак ситуация оказалась не лучше. Заниженные показатели по белку отмечены в кормах «Pedigrее Vital protection», «Hills SCIENCE PLAN Small&Miniature» и Akana grass-fed. 

«Также в «Akana» и «Hills» содержание Омега 3 и Омега 6 ниже, чем указано на маркировке, а клетчатки, наоборот, выше. Несоответствие на предмет содержания клетчатки нашли и в корме Royal Canin Mini. Кроме того, в нем по факту занижено процентное содержание жира. В кормах «Akana» и «Pedigrее» жира слишком много», — говорится в результатах исследования.

В кормах для попугаев и канареек также зафиксировано слишком много белка. В образце Fiory содержание кальция и фосфора занижено, а содержание золы и клетчатки завышено.

Ветеринары предупреждают, что собак необходимо кормить два раза в сутки, а кошек — не менее трех. В сухой корм можно добавлять воду, чтобы пища лучше усваивалась. 

Фото: ЦСМ

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