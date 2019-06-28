Две деревни в крае оказались отрезаны от мира из-за паводков

Из-за сильного ливня два населенных пункта в Красноярском крае оказались отрезаны от внешнего мира. Транспортного сообщения лишились деревни Петропавловка и Бычковка в Ирбейском районе, рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе КрУДор.

«В результате дождей уровень воды в реке Агул вырос и привел к затоплению шести участков дороги «Мельничное - Петропавловка 1-я». Объезда нет. Движение на автодороге Мельничное - Петропавловка закрыто», — говорится в сообщении.

Всего из-за паводков перекрыты три участка дорог в Ирбейском районе края. Реки Кунгус и Агул затопили дороги между населенными пунктами «Мельничное — Петропавловка» на участке с 12 по 13 км, «Ильино — Посадкое — Минушка» с 7 по 8 км, а также «Ирбейское — Благовещенка — Стрелка» на 54 км.

Напомним, от паводков страдает и Иркутская область. Сотрудники МЧС провели эвакуацию 842 человек. Вода затопила населенные пункты в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. По прогнозам синоптиков, стихия продолжит бушевать до 30 июня. Критический уровень воды в Уде может быть превышен на метр и более, в Ие - на три метра.