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На трассах в направлении Хакасии ожидаются пробки из-за масштабного ремонта

Главная Общество
Красноярск
10:55 28 Июня 2019
хакасия, ремонт, в красноярске, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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Дорожники прогнозируют серьезные заторы на трассах в направлении озер Хакассии. Причина – масштабный ремонт, который стартовал на участках в Балахтинском, Новоселовском и Ермаковском районах. Общая протяженность ремонтируемых дорог – 60 километров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на радио «Красноярск-Главный».

В пятницу и выходные, когда красноярцы массово направятся на озера Хакасии, дорожники обещают прекратить часть работ, но полностью убрать технику с дорог не удастся. Поэтому заторов не избежать, предупредила пресс-секретарь федерального управления автомобильных дорог «Енисей» Юлия Кравченко.

«Интенсивность движения на данном участке трассы в южном направлении летом увеличивается в 3, а в некоторых местах и в 5 раз. Естественно, это вызовет определенные ограничения движения — в первую очередь, скоростного режима. Поэтому обращаемся к водителям, чтобы они набрались терпения, ведь даже мелкое ДТП в местах производства работ может парализовать все движение на федеральной трассе».

Отметим, что на Балахтинской трассе идет капитальный ремонт, на остальных участках – плановый.

 

фото: krudor.ru

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