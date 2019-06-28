Травмпункт на ул. Ленина в Красноярске закрывают на ремонт

В Красноярске с 1 июля на плановый ремонт закроется травмпункт на ул. Ленина. В медучреждении планируют выполнить капитальный ремонт входных групп и оборудовать зону для обслуживания маломобильных групп населения. Кроме того, отремонтируют холл, регистратуру, гардероб, заменят двери, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

После ремонта в медучреждении появится новый рентгенодиагностической цифровой аппарат.

«Это увеличит пропускную способность кабинета и повысит качество снимков, положительно скажется на работе отделения», - отметил заместитель главного врача Красноярской межрайонной клинической больницы №7 Михаил Калиновский.

Сроки окончания ремонта не установлены. Пока пациентов из Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов будут принимать в травматолого-ортопедическом отделении №1 на ул. Баумана, 20Б.