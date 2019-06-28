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Синоптики обещают 30-градусную жару на выходных в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:00 28 Июня 2019
лето, жара, погода, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Последние дни июня в Красноярске будут жаркими. В пятницу, 28 июня, воздух в городе прогреется до +30…+32°С. В краевом центре установится небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ночь на субботу, 29 июня, температура опустится до +17°С, днем в Красноярск снова вернется 30-градусная жара. Гидрометцентр прогнозирует небольшой дождь.

В воскресенье, 30 июня, ночью термометры покажут +17°С, днем также +30°С, незначительные осадки.

Синоптики предупреждают, что на территории центральных районов из-за интенсивных осадков возможны подтопления.

«Ожидается подъем уровня воды на реках Кан, Анжа, Агул, Кунгус, Тасеева, Уда, Бирюса. Возможно подтопление пониженных участков местности. 29 июня – 1 июля ожидаются подъемы уровня воды на 2,0–2,5 м на реке Чуна у села Чунояр (Богучанский район), реке Тасеева у поселка Машуковка (Мотыгинский район) без достижения опасных отметок», - сообщили в Среднесибирском УГМС.

Также 28 июня на реке Кан у города Канск ожидается повышение уровня воды до опасной отметки. Возможно подтопление пониженных участков местности, размыв дорог, дачных участков

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