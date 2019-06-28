Официально открытый пляж на острове Татышев закрыт для купания

Красноярцам официально разрешили загорать на пляже острова Татышев. Пляжная зона соответствует всем нормативам, однако купаться в водоеме запрещено. Дирекция парка еще не получила заключение Роспотребнадзора о качестве воды. Специалисты на днях взяли пробы и сейчас проводят исследования.

Территорию пляжа несколько недель готовили к летнему сезону. Ее очистили от мусора, обновили кабинки для переодевания и уличную мебель.

«Было завезено более 130 кубометров песка. Также доукомплектовано спасательное и медицинское оборудование. Персонал острова проводит уборку территории ежедневно», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

На пляже острова Татышев с 9:00 до 21:00 работают спасатели и медпункт.

Ранее в Красноярске открылся городской пляж на острове Отдыха, купание там также запрещено, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.