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Красноярскую ТЭЦ-2 готовят к зиме

Главная Общество
Красноярск
20:20 27 Июня 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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С 1 по 9 июля в Красноярске пройдут последние в этом году испытания трубопроводов. На этот период горячее водоснабжение будет приостановлено у жителей Центрального, Железнодорожного, Свердловского, части Кировского и Октябрьского районов.

Во время испытаний трубопроводов с 1 по 2 июля на некоторых улицах будет ограничено дорожное движение. Участки, где трубопроводы особенно изношены, будут огорожены. Это сделано для того, чтобы, в случае выхода воды на поверхность, минимизировать возможные риски для горожан. 

Впервые в Красноярске гидравлические испытания в Центральном районе будут проводить ночью. В этом районе тепловые магистрали проходят под дорожным полотном, и в это время интенсивность движения транспорта ниже. В случае порыва бригады приступят к его ликвидации, не доставив особого дискомфорта красноярцам. Такой подход в подготовке к зиме стал возможным, благодаря помощи со стороны дорожных служб, администрации города и администраций районов. 

Управляющие компании и ТСН проинформированы о проведении мероприятий на теплосетях. В назначенный срок они обязаны перекрыть задвижки, чтобы избежать порывов систем отопления в домах.

Отметим, что гидравлические испытания теплосетей на прочность проводятся водой с температурой не более 40 градусов. Давление в трубах повышают на 25%, чтобы выявить слабые места. Проверка на прочность считается пройдённой, если трубопровод выдержит такое давление в течение 10 минут. Контроль ведется непрерывно, в случае повреждения трубы, диспетчеры отследят его по изменению параметров в системе, испытания приостановят, а порыв отремонтируют.

Проверка трубопроводов на прочность проводится ежегодно и невозможна без ограничения подачи горячей воды. За последние 10 лет максимальный срок отключения в Красноярске удалось сократить более чем в два раза: с 22 суток в 2008 году до девяти суток в 2019 году. Более того, при возможности сроки отключения воды в некоторых микрорайонах или домах сокращены ещё больше.

Подготовлено по материалам компании СГК

Фото: СГК

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