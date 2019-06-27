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Красноярские хирурги прооперировали младенца с двумя пороками сердца

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Красноярск
16:41 27 Июня 2019
врачи, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске врачи федерального центра сердечно-сосудистой хирургии спасли жизнь новорожденному ребенку — у мальчика было сразу два смертельных порока сердца, рассказали в медицинском учреждении. Хирурги приняли решение немедленно оперировать ребенка. 

Мальчик родился в одном из роддомов Красноярска в срок. Сначала его здоровье не вызывало опасений, но уже через час новорожденному стало плохо. На обследовании врачи диагностировали у него порок сердца — коарктацию аорты. 

«Сам по себе этот порок, как правило, не является жизнеугрожающим в первые часы жизни, но ребенок резко ухудшался, поэтому экстренно на реанимобиле был доставлен в кардиоцентр. Медицинский диагноз звучал так: коарктация аорты, тотальный аномальный дренаж легочных вен со стенозом коллектора легочных вен», — пояснили специалисты. 

У мальчика из-за сужения вен был слабый отток крови от сердца к различным внутренним органам и системам. Его состояние ухудшалось с каждой минутой. 

«Несмотря на всю тяжесть порока, операция прошла гладко. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи на всех уровнях, ребенок остался не только жив, но и здоров. Теперь он будет расти, развиваться, не отличаясь от сверстников», — сказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов. 

Мальчика уже выписали — теперь он будет приезжать в больницу только на плановые осмотры. 

Фото: кардиоцентр Красноярска

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