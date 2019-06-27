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В окрестностях Красноярска засняли «танцующего» у дерева медведя

Главная Общество
Красноярск
15:36 27 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском заповеднике «Столбы» фотоловушки поймали медведя, который встал на задние лапы и пытался потереться спиной о дерево. Зоологи объяснили, почему косолапые делают такие странные «трюки». 

«Существует несколько объяснений подобного поведения зверей: избавление от клещей и блох, борьба с комарами и гнусом, так как медведи страдают от сильного зуда. Распространено также мнение, что хищник таким образом помечает свой участок, где он чувствует себя хозяином», — рассказали специалисты. 

В фотоловушки попадают совершенно разные хищники — все они используют для этих целей одни и те же деревья. Это, считают зоологи, связано с насекомыми и эктопаразитами. Оказалось, что на косолапых часто «нападают» клещи и блохи — они причиняют зверям существенный дискомфорт. 

«Чтобы избавится от паразитов, зверь прибегает к валянию спиной (крупом) на лесной подстилке, каменистой крошке. Холкой он наносит на смолистое хвойное дерево запаховую метку и в то же время почесывается. Косолапый встает на задние лапы спиной к дереву и долго трется холкой, оставляя на дереве, много шерсти, особенно в период линьки», — пояснили специалисты. 

Напомним, ранее фотоловушки засняли купающегося в луже медведя. Таким образом хищники охлаждаются в жару. 

Видео: «Столбы» 

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