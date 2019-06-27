«Всегда в Сети»: На заправках КНП по краю появится бесплатный Wi-Fi от Ростелекома

Крупнейшая сеть АЗС в Красноярском крае «Красноярскнефтепродукт» взяла курс на информатизацию своих АЗС. В ближайшие три года на 132 собственных заправках КНП появится целых комплекс цифровых сервисов: Wi-Fi, IP-телефония, а также система облачного видеонаблюдения. Водители смогут всегда оставаться на связи на всей территории Красноярского края — даже в населенных пунктах, где до сих пор отсутствует хорошая сотовая связь.

Выполнять важный для КНП комплексный проект будет ведущий оператор связи в России - «Ростелеком» — компания выиграла открытые торги. Сегодня, 27 июня, руководители АО «Красноярскнефтепродукт» и красноярского филиала ПАО «Ростелеком» в торжественной обстановке подписали договор о сотрудничестве.

В своем приветственном слове генеральный директор КНП Борис Золотарев отметил, что информатизация АЗС – одно из важнейших направлений стратегии развития КНП.

«Всегда нужно идти вперед. Бесплатный высокоскоростной Интернет – это обычная практика для Западных АЗС, теперь эту услугу получат и клиенты КНП. Для нас важно, чтобы, останавливаясь на АЗС Красноярскнефтепродукт, водитель мог не только заправить автомобиль топливом и выпить чашечку кофе, но и прочесть новости, отправить письмо по электронной почте, скачать фильм в дорогу. Для этого нужен Интернет. Это особенно актуально для трассовых АЗС. Ну а система видеонаблюдения – это, конечно же, безопасность» - заявил гендиректор КНП.

Wi-Fi на скорости 10 Мбит/с для клиентов КНП и жителей близлежащих деревень и поселков будет бесплатным. Чтобы воспользоваться Интернетом на автозаправках КНП достаточно зарегистрироваться в сети один раз, в дальнейшем вход на в систему на любой АЗС будет автоматическим.

Кроме Интернета, на АЗС появится и телефония, для того, чтобы вызвать эвакуатор или экстренные службы. В районах, где не всегда берет мобильный, это явно оценят водители, путешествующие по краю.

Директор красноярского филиала «Ростелекома» Евгений Петров рассказал о технических моментах. Провести связь в самые удаленные точки края будет непросто — для этого специалисты «Ростелекома» построят более 200 км волоконно-оптических связей, а также подключат около тысячи видеокамер. Проект достаточно крупный и интересный, требующий нестандартных, комплексных подходов.

«Мы ценим доверие КНП к нам — крупнейшие должны выбирать лучшее, это доказывает наше сотрудничество. Клиентам «Красноярскнефтепродукта» будет доступен целый комплекс бесплатных услуг. В первую очередь мы начнем оборудовать топовые заправки КНП, параллельно будем работать над удаленными автозаправочными станциями», — отметил Евгений Петров.

В этом году современным оборудованием оснастят 40 АЗС в Канске, Северо-Енисейске, Ачинске, Лесосибирске и Назарово. Остальные заправки получат услуги связи в течение трех лет.

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт»