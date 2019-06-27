На выходных в двух районах Красноярска отключат холодную воду

В выходные в Свердловском и части Кировского районов Красноярска отключат холодную воду. Горожан просят сделать запасы и хорошо закрыть краны. Об этом сообщает пресс-служба компании «КрасКом».

Так, холодное водоснабжение планируется отключить в 23:00 28 июня. Вернут воду в 23:00 29 июня. В Свердловском районе под отключение не попадет «Бобровый лог» — там в летнее время работает открытый бассейн, поэтому фанпарк подключат к резервуарам водопроводной станции «ДОК».

Отметим, что в Кировском районе отключения коснутся микрорайонов Первомайский и Водники.

В «КрасКоме» добавили, что в субботу, 29 июня, возможно ограничение движения транспорта по пр. Красноярский рабочий, 179 А и 187 и по ул. Щорса, 27 и 78.