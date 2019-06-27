Придорожные кафе в крае массово нарушают правила вывоза мусора

Министерство экологии и рационального природопользования края совместно с левобережным региональным оператором провели рейд по придорожным кафе, расположенные вдоль Енисейского тракта, на наличие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Поводом для этого стали многочисленные несанкционированные свалки мусора в лесах вблизи автодороги.

Всего специалисты проинспектировали семь кафе в Емельяновском районе. В ходе проверки не было выявлено ни одного заключенного с регоператором договора на вывоз ТКО. Более того, на территории заведений даже не оборудованы временные площадки для сбора мусора.

«Юридические лица на сегодняшний день не считают нужным заключать договоры на вывоз мусора. Часто они самостоятельно транспортируют отходы в овраг, в лес или просто сжигают, – рассказала ​руководитель экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» Наталья Орлова. – Между тем, по закону каждое юридическое лицо обязано заключить договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января 2019 года. Те, кто такой договор не подписывают, совершают административное правонарушение по статье 8.2. При этом мы полностью открыты для юридических лиц, список необходимых документов и порядок заключения договора можно посмотреть на нашем сайте.

Для устранения выявленных нарушений предпринимателям были выданы предостережения. В случае если юридические лица не устранят замечания, им грозит административная ответственность в виде штрафа до 700 тысяч рублей.