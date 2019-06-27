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Профессиональный аванс: Молодым специалистам из Красноярского края помогут с работой

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Красноярск
08:57 27 Июня 2019
общество, красноярск, население, занятия, работа, молодежь
Автор: Sibnovosti.ru
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Поступающие в университет или колледж абитуриенты сегодня выбирают востребованные и высокооплачиваемые специальности. Список таких направлений каждый год публикуют различные новостные и специализированные порталы. Но уже после учебы часть выпускников сталкивается с самой главной проблемой – как устроиться на работу, если резюме пока наполовину пустое? В данном случае на помощь молодежи редко приходят «красные» дипломы или отличные характеристики. Корреспондент Sibnovosti.ru расскажет о новой программе для молодых специалистов, решающей вопрос трудоустройства без опыта работы.

В феврале 2019 года в Красноярском крае появилась программа, адресованная молодым специалистам. Регион начал доплачивать работодателям, готовым принять на стажировки выпускников, имеющих профессиональное или высшее образование. Программу регулирует 502 постановление правительства Красноярского края.

В красноярском центре занятости населения к такой инициативе отнеслись положительно — теперь довольны будут все. Проблема поиска первого рабочего места по-прежнему остается актуальной для молодежи несмотря на то, что в Красноярском крае реализуется целый комплекс мер по содействию занятости вчерашних выпускников.

Профессиональный аванс: Молодым специалистам из Красноярского края помогут с работой

Позиция работодателей, рассматривающих на вакансии кандидатов без опыта, тоже вполне ясна: молодой специалист пока не имеет способностей к выполнению заданий и применению знаний, полученных во время учебы. Именно поэтому была разработана и внедрена новая практика.

«Служба занятости населения компенсирует работодателям часть расходов на стажировку молодежи и наставничество для них. Сумма компенсаций — минимальный размера оплаты труда, увеличенный на районный северный коэффициент. Наставнику полагается ¼ МРОТ, плюс районный коэффициент. Максимальный срок выплаты компенсации — три месяца», — рассказали в центре занятости.

Стажировка предусматривает временное зачисление в штат. В дальнейшем при обоюдной заинтересованности стороны оформляют постоянные трудовые отношения.

«Одно из основных преимуществ программы — частичная компенсация затрат на оплату труда наставнику. Это существенная прибавка к зарплате. Такой шаг помогает найти взаимопонимание между опытным работником и стажером. Наставники будут относиться к молодым специалистам внимательнее — более качественно обучать их всем азам», — пояснили в центре занятости.

По данным центра занятости населения города Красноярска в период с марта по июнь 2019 года такой поддержкой воспользовались 11 стажеров. Большинство из них остались работать на постоянной основе. Это свидетельствует об эффективности программы.

Принять участие могут как представители малого или среднего бизнеса, так и крупные предприятия. Одной из первых в красноярский центр занятости обратилась Екатерина Климочкина. Она владеет мастерской подарков из сухофруктов и орехов. Компания небольшая — в ней трудятся всего два человека.

«У нас есть лазерно-гравировальный станок, мы на нем изготавливаем подарочные коробки и делаем гравировку. Этот станок не использовался так как не было мастера, который смог бы на нем работать. Тогда на помощь пришли специалисты из центра занятости — нам предложили найти дизайнера-художника по новой программе, помогли с оформлением всех документов. Три месяца назад к нам пришла Елена Баркова — выпускница СибГТУ по специальности «дизайнер-архитектор». Наставник обучил ее работе в специальной компьютерной программе, а также научил пользоваться станком», — рассказала предпринимательница.

Через три месяца обучения девушка-стажер начала делать сложные детали — медали для выпускников.

«Предметы были двухслойные — Елена научилась накладывать одну деталь на другую. Кроме того, она стала сама разрабатывать дизайн подарочных упаковок, у нее появилась идея сделать детский альбом из фанеры. Благодаря этой программе мы нашли себе новую сотрудницу, по окончании стажировки мы заключим с ней трудовой договор», — рассказала Екатерина Климочкина.

Профессиональный аванс: Молодым специалистам из Красноярского края помогут с работой

На одно предприятие можно устроить несколько молодых стажеров. Кстати, выпускник не обязательно должен работать по полученной специальности, разрешено выбрать и смежную профессию – бухгалтер может стать кассиром, а программист — системным администратором. Преимущества программы уже оценили красноярские работодатели лесной отрасли, сферы общественного питания, юриспруденции и другие.

Кто может стать стажером:

  • выпускники высших и профессиональных образовательных организаций;

  • выпускники, завершившие обучение не более трех лет назад;

  • безработные выпускники, не имеющие опыта работы по специальности;

Для того чтобы принять участие в программе или получить дополнительную информацию, необходимо обратиться в отдел по содействию занятости молодежи центра занятости по телефону 265-78-23.

Фото: Красноярский центр занятости населения

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