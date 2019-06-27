На кладбище «Бадалык» в Красноярске появится пять тысяч мест для новых захоронений

Площадь самого большого погоста в Красноярске - «Бадалыка» - будет увеличена на 3,2 гектара. Планируется создать около пяти тысяч мест для новых захоронений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал «Прима».

Благоустраивать территорию начнут в июле. Для захоронений новую часть кладбища собираются открыть к осени. Однако надолго проблему с нехваткой мест на городских погостах это не решит – новых площадей хватит на «непродолжительное время», заявил ранее глава города Сергей Еремин.

«Сейчас на данном участке проводятся работы по планировке и подготовке. Они будут закончены в конце июня, начале июля, после чего приступят к работам по благоустройству, в рамках которых будет выполнено устройство дорог, ограждение территории, то есть забор, а также устройство мусорных площадок в количестве десяти штук», - сообщила пресс-секретарь управления дорог и благоустройства Олеся Кочерова.

Напомним, «Бадалык» был закрыт для новых захоронений в 2015 году. С тех пор единственным действующим кладбищем в Красноярске стало «Шинное».

Городские власти признают острую необходимость в создании нового погоста. Однако, по словам мэра, в черте города подходящего места нет. Рассматривается вопрос обустройства погоста в Емельяновском или Березовском районах.