27 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На кладбище «Бадалык» в Красноярске появится пять тысяч мест для новых захоронений

Главная Общество
Красноярск
09:57 27 Июня 2019
красноярка, кладбища, смерть
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Площадь самого большого погоста в Красноярске - «Бадалыка» - будет увеличена на 3,2 гектара. Планируется создать около пяти тысяч мест для новых захоронений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал «Прима».

Благоустраивать территорию начнут в июле. Для захоронений новую часть кладбища собираются открыть к осени. Однако надолго проблему с нехваткой мест на городских погостах это не решит – новых площадей хватит на «непродолжительное время», заявил ранее глава города Сергей Еремин.

«Сейчас на данном участке проводятся работы по планировке и подготовке. Они будут закончены в конце июня, начале июля, после чего приступят к работам по благоустройству, в рамках которых будет выполнено устройство дорог, ограждение территории, то есть забор, а также устройство мусорных площадок в количестве десяти штук», - сообщила пресс-секретарь управления дорог и благоустройства Олеся Кочерова.

Напомним, «Бадалык» был закрыт для новых захоронений в 2015 году. С тех пор единственным действующим кладбищем в Красноярске стало «Шинное».

Городские власти признают острую необходимость в создании нового погоста. Однако, по словам мэра, в черте города подходящего места нет. Рассматривается вопрос обустройства погоста в Емельяновском или Березовском районах.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Судебные приставы в Красноярске весь день будут консультировать горожан

Судебные приставы в Красноярске весь день будут консультировать горожан

27 Июня 2019 г.
В управлении проходит День единого приема граждан
Новости Красноярска: Красноярцы снова выиграли в лотерею по 2 млн рублей

Красноярцы снова выиграли в лотерею по 2 млн рублей

26 Июня 2019 г.
За выигрышами «счастливчики» пока не обращались
Новости Красноярска: Жительница Красноярского края научилась писать и готовить пришитой заново рукой

Жительница Красноярского края научилась писать и готовить пришитой заново рукой

26 Июня 2019 г.
На производстве фаршемешалкой ей полностью оторвало кисть правой руки
Новости Красноярска: Красноярских школьников и родителей спросят о недостатках ЕГЭ

Красноярских школьников и родителей спросят о недостатках ЕГЭ

26 Июня 2019 г.
Рособрнадзор собирает советы по усовершенствованию экзамена
Новости Красноярска: Судебные приставы арестовали имущество предприятия «Стальмонтаж» в Красноярске

Судебные приставы арестовали имущество предприятия «Стальмонтаж» в Красноярске

26 Июня 2019 г.
Задолженность компании превышает полмиллиарда рублей
Новости Красноярска: «Аэрофлот» объявил о запуске новых рейсов из Красноярска

«Аэрофлот» объявил о запуске новых рейсов из Красноярска

26 Июня 2019 г.
К 2020 году авиакомпания откроет шесть направлений
Новости компаний
26/06
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
25/06
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ
24/06
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
21/06
КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

22 Июня 2019 г.
Территорию будут развивать комплексно
Новости Красноярска: В БСМП Красноярска пациентка умерла после пяти операций

В БСМП Красноярска пациентка умерла после пяти операций

26 Июня 2019 г.
Следователи подозревают, что врачи поставили неверный диагноз
Новости Красноярска: Новое ДТП в Красноярском крае унесло жизни четырех человек

Новое ДТП в Красноярском крае унесло жизни четырех человек

23 Июня 2019 г.
«ГАЗ» врезался в две иномарки на Р-255 «Сибирь»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356