Минэкологии вынесло предостережения владельцам придорожных кафе на Енисейском тракте

Владельцам придорожных кафе в Емельяновском районе грозят штрафы до 700 тысяч рублей за несанкционированное складирование отходов в лесах. Инспекторы Минэкологии проверили семь заведений общепита, расположенных вдоль Енисейского тракта. Поводом для инспекции стали свалки мусора в лесных массивах вблизи трассы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Контролеры установили, что у владельцев не заключены договоры на вывоз отходов с региональными операторами, а на прилегающих территориях около кафе оборудованы временные площадки для сбора мусора.

Инспекторы Минэкологии дали владельцам кафе месяц на устранение нарушений. Иначе им грозит административная ответственность в виде штрафов до 700 тысяч рублей.