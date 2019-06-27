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Минэкологии вынесло предостережения владельцам придорожных кафе на Енисейском тракте

Главная Общество
Красноярск
10:34 27 Июня 2019
в красноярском крае, мусор, кафе
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Владельцам придорожных кафе в Емельяновском районе грозят штрафы до 700 тысяч рублей за несанкционированное складирование отходов в лесах. Инспекторы Минэкологии проверили семь заведений общепита, расположенных вдоль Енисейского тракта. Поводом для инспекции стали свалки мусора в лесных массивах вблизи трассы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Контролеры установили, что у владельцев не заключены договоры на вывоз отходов с региональными операторами, а на прилегающих территориях около кафе оборудованы временные площадки для сбора мусора.

Инспекторы Минэкологии дали владельцам кафе месяц на устранение нарушений. Иначе им грозит административная ответственность в виде штрафов до 700 тысяч рублей.

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