Судебные приставы в Красноярске весь день будут консультировать горожан

Судебные приставы в Красноярске в четверг, 27 июня, проводят День единого приема граждан. С 14:00 до 20:00 красноярцы, обратившись в управление на ул. 6-я Полярная, 2, получат юридические консультации по исполнительным производствам. Прием будут вести главный судебный пристав Красноярского края, его заместители и начальники отделов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Красноярскому краю.

«Прием будет проводиться в аппарате Управления и в территориальных отделах судебных приставов по Красноярскому краю. По всем интересующим вопросам исполнительного производства посетители смогут обратиться к специалистам профильных отделов аппарата Управления, а также к руководству аппарата Управления», - добавили в ведомстве.

Чтобы попасть на консультацию к руководству аппарата службы судебных приставов, необходимо предварительно записаться по телефонам 8 (391) 222-01-21, 222-01-69.

При себе необходимо иметь паспорт, а представителям - документ, подтверждающий полномочия.