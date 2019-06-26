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Красноярцы снова выиграли в лотерею по 2 млн рублей

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Красноярск
16:45 26 Июня 2019
общество, красноярск, игра
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Еще два жителя Красноярского края стали миллионерами — им удалось выиграть крупные денежные призы в лотерею.

Так, 25 июня, повезло первому красноярцу. Он выиграл 2,7 млн рублей. Буквально через час определился второй победитель, его случайный приз был меньше — 2 млн рублей. Красноярцы играли в лотереи «Гослото: 5 из 36» и «Рапидо». За выигрышами «счастливчики» пока не обращались. 

«По статистике государственных лотерей, с начала 2019 года выигрыши свыше миллиона рублей достались пятерым участникам из Красноярского края. В прошлом году благодаря лотереям миллионерами стали десять жителей региона», — утверждают организаторы. 

Напомним, на прошлой неделе еще один житель Красноярска стал богаче на 9 млн рублей — он купил билет за 25 рублей и угадал правильную цифровую комбинацию. За крупным призом участник лотереи также не обращался. 

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