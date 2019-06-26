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У каждого есть право на свободу от долгов!

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Красноярск
15:53 26 Июня 2019
финансы, услуги, долги, банкротство , кредиты, деньги
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Узнайте, как закон о банкротстве поможет решить проблему с долгами именно у Вас.

Десятки Тысяч людей оказались в долговой яме и не знают как из нее выбраться

Никто не застрахован от проблем с финансами, тем более, когда в стране экономическая ситуация носит неопределенный характер. Как только вы сбились с графика платежей допустили просрочки обратно вернуться в график становится практически невозможно Начисляемые штрафы пени фактически не оставляют какой-либо надежды на восстановление финансового благосостояния/положения/свободы. ?

Что в первую очередь необходимо делать, если чувствуете, что не справляетесь с неподъемными кредитами или уже допускаете просрочки?

В этом могут разобраться специалисты компании «Современная защита». На счету опытных юристов более 2500 теперь уже бывших должников, для каждого из которых они выработали свой путь решения, казалось бы, катастрофической ситуации.

Единственный законный работающий механизм решения этой проблемы - ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА! – ссылка на сайт ЮТМ

Долгое время для того чтобы обанкротиться надо было потрать сотни тысяч рублей, при этом процедура осталась недоступной для большинства населения.

За счет оптимизации подготовки документов к процедуре банкротства, нам удалось существенно сократить затраты. Так, заполнив анкету клиента один раз, все документы, заявления и запросы в различные органы готовятся автоматически, что значительно упрощает процесс подачи заявления в суд и признание гражданина банкротом. Все это позволяет предлагать процедуру для определенных категорий граждан с оплатой только обязательных платежей прописанных законом (пошлина, депозит АС, расходы на публикации). Все это дает возможность каждому обрести свободу от долговых обязательств и возможность начать жизнь с чистого листа.

На сегодняшний день таким способом нами обанкрочены более 3 тысяч людей (данные приведены на 1 февраля 2019), которые уже получили решение суда о полном освобождении их от долговых обязательств.

Если Вы не справляетесь со своими долговыми обязательствами, Вам нет необходимости терпеть давление коллекторов, ждать прихода пристава и описи имущества, блокировку всех ваших счетов.

Узнайте сегодня же что нужно для того, чтобы начать процедуру банкротства

ТЕЛ________

Узнать больше о процедуре банкротства вы можете посмотрев данный ролик, где специалист компании «Соврменная защита» говорит обо всех этапах, которые Вы будете проходить.

ООО «Современная защита» — юридическая компания, специализирующаяся на банкротстве физических и юридических лиц. Офисы компании работают в Москве, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Мурманске.

Адрес _____________
Тел.: __________, звонок бесплатный
Сайт: о-банкротстве.рф 

Фото: ООО «Современная защита»
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