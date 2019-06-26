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Жительница Красноярского края научилась писать и готовить пришитой заново рукой

Главная Общество
Красноярск
15:01 26 Июня 2019
общество, красноярск, врач
Автор: Sibnovosti.ru
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Жительница Красноярского края Марина Шакаришвили рассказала, как ей удалось реабилитироваться после травмы на производстве и сложнейшей операции. В 2017 году работнице предприятия фаршемешалкой полностью оторвало кисть правой руки. Ее коллега достал часть тела из мясорубки, запаковал ее в ледяную крошку и привез в больницу. На операцию женщину отправили в краевую больницу к микрохирургу Вадиму Кеосьяну, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения. 

Операция длилась несколько часов — врачи соединяли и оживляли микроскопические сосуды, ткани и сухожилия. Кисть удалось пришить к руке.

«Если бы не мастерство бригады наших микрохирургов, которые 9 часов спасали руку, если бы не воля самой Марины, которая очень хотела и делала все, что от нее зависит, чтобы восстановить подвижность руки, эта история была бы с печальным финалом. Марина демонстрирует, как может держать пострадавшей рукой ручку и даже писать», — рассказали в краевой больнице.

Врач после осмотра сделал вывод, что степень подвижности руки у пострадавшей удовлетворительная. После травмы она научилась ездит на коне, а теперь мечтает рисовать картины. 

Фото: medgorod.ru

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