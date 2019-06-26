Красноярских школьников и родителей спросят о недостатках ЕГЭ

Красноярских школьников и их родителей просят помочь усовершенствовать ЕГЭ в следующем году. Предложения принимает Рособрнадзор.

«Свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной, можно направлять на электронную почту:ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа», — рассказали в ведомстве.

Цель опроса — сделать процедуру сдачи единого государственного экзамена более прозрачной и максимально продуманной. Специалисты каждый год собирают данные у тех, кто писал выпускные тесты.

«ЕГЭ – это не застывший инструмент, он развивается, и мы внимательно прислушиваемся к любым конструктивным предложениям, чтобы при необходимости улучшить и донастроить какие-то элементы проведения государственной итоговой аттестации», – заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Наиболее интересные предложения специалисты рассмотрят и вынесут на обсуждение экспертного сообщества.

По данным газеты «Известия», на ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам российским школьникам хотят разрешить пользоваться интернетом. Изменить процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму. На разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет.