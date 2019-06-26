Судебные приставы арестовали имущество предприятия «Стальмонтаж» в Красноярске

Имущество предприятия «Стальмонтаж» в Красноярске арестовано. Долги предприятия перед кредиторами превысили полмиллиарда рублей, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

«Исполнительный документ об обеспечении иска о взыскании задолженности по кредитному договору в размере более 529 млн рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району Красноярска. Наложен арест на 72 единицы имущества АО «Стальмонтаж», — отметили в ведомстве.

Арест наложен на нежилые помещения и земельные участки, принадлежащие предприятию. Если руководство не погасит задолженность в срок, арестованное имущество будет передано на торги.

Отметим, что согласно информации с официального сайта организации, «Стальмонтаж» — крупнейшая строительно-монтажная компания Сибири, специализирующаяся на монтаже объектов из металлоконструкций и сборного железобетона. Предприятие осуществляет весь комплекс работ - от стадии проектирования до монтажа объекта.