«Аэрофлот» объявил о запуске новых рейсов из Красноярска

Представители авиакомпании «Аэрофлот» рассказали, какие рейсы откроются из Красноярска в 2020 году. Тогда же в аэропорту появится хаб, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По словам гендиректора авиакомпании Виталия Савельева, «Аэрофлот» начнет выполнять полеты в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург. Всего же планируется открыть восемь рейсов.

«Мы считаем, что для первого этапа этого будет достаточно», — цитирует ТАСС гендиректора.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 и Sukhoi Superjet.

Напомним, хаб «Аэрофлота» в воздушной гавани краевого центра начнет работать в 2020 году. Соответствующее соглашение подписано между авиакомпанией, Красноярский краем и аэропортом. Ожидается, что к 2023 году пассажиропоток «Аэрофлота» увеличится до миллиона человек в год. Региональные базы авиакомпании также откроются в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске.