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Школьники Кодинска стали призерами Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования

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Красноярск
11:27 26 Июня 2019
дети, конкурс, программисты, школьники, гэс, энергетика
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Команда учеников Центра дополнительного образования детей города Кодинска приняла участие в финале Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования «24 bit», прошедшего в Москве. Конкурсная программа состояла из защиты работ по 6 номинациям - «2D компьютерная графика», «2D компьютерная анимация», «3D компьютерная графика», «3D компьютерная анимация», «Веб-дизайн» и «Прикладная программа». Для участия в финале были отобраны 90 лучших юных программистов. Все члены кодинской команды стали призерами конкурса в своих номинациях: Роман Кузьминский занял 2 место, Данил Шаронов и Александр Юдин - 3 место.

Всероссийский конкурс медиатворчества и программирования «24 bit» проводится с целью оценки приобретённых навыков в программировании и работы в прикладных программах, формирования компетенций в IT-сфере, выявления и поддержки творческих идей. Организатор конкурса - Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», партнеры конкурса - «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» и научно-практический образовательный журнал «Техническое творчество молодёжи». В конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений со всей России.

«Конкурс прошел на очень высоком уровне – об этом говорят все участники, в этом большая заслуга МГТУ «СТАНКИН» и его директора Сергея Никулина. Ребята не только представили свои работы, получили профессиональную оценку и рекомендации экспертов, но и приняли участие в мастер-классах, приобрели новые знания. Большую ценность имеют и знакомства среди ровесников, увлеченных техническим творчеством. Огромная благодарность ПАО «РусГидро» за техническую помощь при подготовке ребят к конкурсу такого уровня», - сказала директор ЦДОД Лидия Бабашкина.

Богучанская ГЭС продолжает реализацию благотворительных инициатив в городе гидростроителей Кодинске (Кежемский район Красноярского края). В 2012-2019 годах ЦДОД неоднократно получал от одного из инвесторов – ПАО «РусГидро» оборудование для выездного мультимедийного класса, компьютерного класса и класса робототехники, а также лицензионные программы для дизайна, графики и видеомонтажа, 3D-принтер, мебель. Эта помощь приносит заметные положительные результаты: в 2018 году воспитанники Центра заняли 1 место в отборочном чемпионате «Профессионалы будущего» в Красноярске, стали призерами IV национального чемпионата «Профессионалы будущего». В 2019 году школьники из Кодинска уже занимали призовые места в соревнованиях «Юниор Профи» в рамках комплексного регионального фестиваля «PROFEST-регион».

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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