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В СФУ построят кампус для иностранных студентов

Главная Общество
Красноярск
11:26 26 Июня 2019
общество, красноярск, студенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральный бюджет выделит деньги на строительство кампуса для иностранных студентов в Сибирском федеральном университете. Соответствующий указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

На территории красноярского вуза возведут три 17-этажных жилых корпуса, рассчитанные на 664 места. Проект кампуса одобрен Главгосэкспертизой. 

Строительство многоэтажек предусмотрено федеральным проектом «Экспорт образования», который предусматривает увеличение количества иностранных студентов в российских вузах в два раза, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РБК.

Отметим, что в СФУ обучается более тысячи студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: СФУ

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