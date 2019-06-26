В СФУ построят кампус для иностранных студентов

Федеральный бюджет выделит деньги на строительство кампуса для иностранных студентов в Сибирском федеральном университете. Соответствующий указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

На территории красноярского вуза возведут три 17-этажных жилых корпуса, рассчитанные на 664 места. Проект кампуса одобрен Главгосэкспертизой.

Строительство многоэтажек предусмотрено федеральным проектом «Экспорт образования», который предусматривает увеличение количества иностранных студентов в российских вузах в два раза, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РБК.

Отметим, что в СФУ обучается более тысячи студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: СФУ