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В Совете Федерации обсудили развитие инфраструктуры Красноярска

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Красноярск
10:19 26 Июня 2019
общество, красноярск, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В рамках мероприятия Дни Красноярского края в Москве члены Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрели вопросы развития инфраструктуры краевого центра. В состав делегации вошел мэр Красноярска Сергей Еремин. 

На заседании обсуждался вопрос выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на строительство двух школ на 1280 мест каждая в Советском и Железнодорожном районах Красноярска.

Кроме того, участники рассмотрели проект создания института Севера и Арктики на базе Сибирского федерального университета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

«Объектом внимания участников комитета стали и перспективы улучшения инфраструктуры здравоохранения. Так, проект поликлиники в микрорайоне «Покровский» также планируется вынести на проработку в Правительство России», - отметили в мэрии.

Также в Совете Федерации обсудили проблему обновления зданий красноярских театров. На рассмотрение Правительства России вынесут проекты реконструкции Театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, Театра кукол, а также строительства зданий для хореографического колледжа и драматического театра имени А.С. Пушкина.

Не осталась без внимания и тема экологической обстановки в Красноярске. Участники заседания рекомендовали рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на реализацию программы по снижению выбросов. 

«Мы видим, каким должен быть город будущего, поэтому работаем и с государственными органами всех уровней и, конечно, с Советом Федерации. Такие результаты взаимного обсуждения вселяют надежду, что ряд наших инициатив получит поддержку на высоком федеральном уровне. Для нас это принципиально важно, поскольку каждое решение касается улучшения жизни красноярцев», - отметил по итогам заседания мэр Красноярска Сергей Еремин.

Напомним, что Дни Красноярского края в Совете Федерации приурочены к 85-летию со дня образования региона.

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