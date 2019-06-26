Красноярцев в июле ждет увеличение тарифов ЖКХ

В Красноярске в июле произойдет очередная индексация тарифов ЖКХ. Услуги подорожают на 2,4%. Ресурсоснабжающие организации уже разослали соответствующие уведомления потребителям, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на радиостанцию «Красноярск-Главный».

«Получается, что если на данный момент в квартире в 50 «квадратов» живет семья из трех человек и за коммунальные услуги вносила плату в размере 3500 рублей, то в данном случае эта сумма вырастет на 2,4%. То есть 3584 рубля», — пояснил председатель организации «Народный контроль в сфере ЖКХ» Роман Казаков.

Отметим, что в этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги уже повышались. В январе они выросли почти на 2% в связи с ростом НДС с 18 до 20%.