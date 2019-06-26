Красноярский алюминиевый завод открывает сезон летних экскурсий

На Красноярском алюминиевом заводе запускается летняя экскурсионная программа для жителей Красноярска, желающих посетить предприятие. Во время экскурсий красноярцам и гостям города предлагается познакомиться с историей предприятия, а также посмотреть процесс создания алюминиевых сплавов, которые широко используются в упаковочной, автомобильной, авиационной, космической, электронной промышленностях.

В течение лета на Красноярском алюминиевом заводе пройдут экскурсии в уникальных форматах промышленного туризма: «Велоночь» - вечерне-ночные экскурсии на велосипедах и самокатах; «Инспекторро» - экскурсии с практическими навыками по оценке экологичности предприятия. Кроме этого, на территории завода впервые будут организованы экскурсия-пленэр для творческих красноярцев под названием «Небо на тысячу лайков» с участием красноярских художников. Также пройдут фототуры «Крылатый металл» для молодых фотографов, где будет организован мастер-класс по фотомастерству. Все экскурсии на КрАЗ - бесплатные.

- Внимание к нашему предприятию в Красноярске довольно высокое, - сказал Евгений Курьянов, управляющий директор завода «РУСАЛ Красноярск». - И с каждым годом мы отмечаем, что интерес к производству алюминия у горожан растет. К нам приезжают люди разных профессий, а также студенты, волонтеры, представители общественных организаций, чтобы увидеть своими глазами, как устроено и работает предприятие, как рождается алюминий. В этом году мы запускаем несколько новых форматов экскурсий, чтобы красноярцы смогли выбрать для себя наиболее удобный и интересный из них и по форме, и по содержанию.

Расписание экскурсий:

Название/формат экскурсии Даты проведения Время «Инспекторро» 26.07 13.00 до 16.00 «Велоночь на КрАЗе» 12.07 и 16.08 21.00 до 00.30 Экскурсия-пленэр «Небо на тысячу лайков 02.08 и 23.08 08.00 – 11.00 Фототур «Крылатый металл» 09.08 19.00 - 22.00

Количество участников каждой группы - 20 человек. Возраст участников – старше 19 лет.

Для того чтобы стать участником экскурсионной программы, нужно предварительно записаться, отправив заявку на электронную почту: Viktoriya.Chuprina@rusal.com . Обязательно нужно указать ФИО, возраст и контактный телефон.