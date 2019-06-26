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Красноярский алюминиевый завод открывает сезон летних экскурсий

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Красноярск
08:31 26 Июня 2019
экскурсия, предприятие, металлургия, программа
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На Красноярском алюминиевом заводе запускается летняя экскурсионная программа для жителей Красноярска, желающих посетить предприятие. Во время экскурсий красноярцам и гостям города предлагается познакомиться с историей предприятия, а также посмотреть процесс создания алюминиевых сплавов, которые широко используются в упаковочной, автомобильной, авиационной, космической, электронной промышленностях.

В течение лета на Красноярском алюминиевом заводе пройдут экскурсии в уникальных форматах промышленного туризма: «Велоночь» - вечерне-ночные экскурсии на велосипедах и самокатах; «Инспекторро» - экскурсии с практическими навыками по оценке экологичности предприятия. Кроме этого, на территории завода впервые будут организованы экскурсия-пленэр для творческих красноярцев под названием «Небо на тысячу лайков» с участием красноярских художников. Также пройдут фототуры «Крылатый металл» для молодых фотографов, где будет организован мастер-класс по фотомастерству.  Все экскурсии на КрАЗ - бесплатные.

- Внимание к нашему предприятию в Красноярске довольно высокое, - сказал Евгений Курьянов, управляющий директор завода «РУСАЛ Красноярск». -  И с каждым годом мы отмечаем, что интерес к производству алюминия у горожан растет. К нам приезжают люди разных профессий, а также студенты, волонтеры, представители общественных организаций, чтобы увидеть своими глазами, как устроено и работает предприятие, как рождается алюминий. В этом году мы запускаем несколько новых форматов экскурсий, чтобы красноярцы смогли выбрать для себя наиболее удобный и интересный из них и по форме, и по содержанию. 

Расписание экскурсий:

Название/формат экскурсии

Даты проведения

Время

«Инспекторро»

26.07

13.00 до 16.00

«Велоночь на КрАЗе»

12.07 и 16.08

21.00 до 00.30

Экскурсия-пленэр «Небо на тысячу лайков

02.08 и 23.08

08.00 – 11.00

Фототур «Крылатый металл»

09.08 

19.00 - 22.00

Количество участников каждой группы  - 20 человек. Возраст участников – старше 19 лет.

Для того чтобы стать участником экскурсионной программы, нужно предварительно записаться, отправив заявку на электронную почту: Viktoriya.Chuprina@rusal.com . Обязательно нужно указать ФИО, возраст и контактный телефон.

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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