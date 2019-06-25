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Красноярское издание оставили в покое после карикатуры на Универсиаду

Главная Общество
Красноярск
16:45 25 Июня 2019
общество, красноярск, газета
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярское издание «Проспект Мира» не стали штрафовать из-за публикации карикатуры на прошедшую Универсиаду-2019. В декабре в одном из номеров газеты появилась обложка с изображением собаки. 

После публикации карикатуры в адрес издания «посыпались» различные жалобы, а прокуратура и УФАС одновременно начали свои проверки. Дело в том, что дирекция Универсиады усмотрела в изображении использование товарного знака U-лайки. Надзорное ведомство в июне отправило ответ по результатам проверки — редакции вынесли предупреждение, но штрафовать никого не стали. 

«Наконец, закончилась последняя проверка прокуратуры. Мы получили подтверждение о том, что штрафа не будет. Все обошлось представлением прокурора о недопустимости нарушения законодательства. Если бы не внимание коллег и общественности, то правды мы бы не добились. Любые такие ситуации сегодня решаются только через резонанс», — сказал корреспонденту Sibnovosti.ru издатель газеты Илья Лабунский. 

Отметим, что следующий номер газеты «Проспект Мира» выпустил без обложки. Первая полоса издания осталась пустой, без какой-либо иллюстрации. 

Фото: «Проспект Мира» 

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