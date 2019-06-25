Ливень в Красноярске затянется еще на сутки

Синоптики Среднесибирского УГМС опубликовали прогноз погоды на среду, 26 июня. Красноярцев ждут дожди с грозами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«26 июня ночью на востоке центральных районов, в течение суток в южных районах Красноярского края сохранятся сильные и очень сильные дожди, грозы, град», — говорится в сообщении.

К дождю прибавится сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с.

Синоптики Gismeteo.ru дают более благоприятные прогнозы — завтра в Красноярске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров поднимутся до +20...+23°C. Погода наладится ближе к выходным — в Красноярск снова вернется солнце и жара.

Отметим, что на севере Красноярского края в конце июня будет аномально жарко — до +30...+35°C.

Напомним, в разгар лета в соседней Хакасии выпал снег. В республике установилась достаточно холодная для июня погода.