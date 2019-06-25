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Ливень в Красноярске затянется еще на сутки

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Красноярск
14:34 25 Июня 2019
общество, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики Среднесибирского УГМС опубликовали прогноз погоды на среду, 26 июня. Красноярцев ждут дожди с грозами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«26 июня ночью на востоке центральных районов, в течение суток в южных районах Красноярского края сохранятся сильные и очень сильные дожди, грозы, град», — говорится в сообщении. 

К дождю прибавится сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с. 

Синоптики Gismeteo.ru дают более благоприятные прогнозы — завтра в Красноярске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров поднимутся до +20...+23°C. Погода наладится ближе к выходным — в Красноярск снова вернется солнце и жара. 

Отметим, что на севере Красноярского края в конце июня будет аномально жарко — до +30...+35°C. 

Напомним, в разгар лета в соседней Хакасии выпал снег. В республике установилась достаточно холодная для июня погода. 

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