Июнь 2019: национальные праздники в Красноярском крае

Первый месяц лета насыщен различными национальными праздниками. Так, в 10-х числах июня в Красноярском крае отмечали эвенкийский Новый год — Мучун. Местные жители с древних времен праздновали Новый год именно летом. Мучун в переводе с эвенкийского языка дословно означает «время, когда земля обновляется, переодевается, зеленеет».

Представители якутских общин на севере Красноярского края отпраздновали и «якутский» Новый год — Ысыах. Мероприятия прошло на автодроме поселка Тура, где родовые общины по традиции установили свои чумы. Молодежь соревновалась в силе, ловкости и меткости, а хозяйки готовили угощения якутской кухни.

Красноярск отметил таджикский Сайри лола — праздник тюльпанов. На мероприятие на о. Татышев собрались сотни красноярцев, чтобы познакомиться с таджикской культурой.

«В Таджикистане Сайри Лола празднуют весной, когда распускаются тюльпаны. У нас, в Сибири, в это время еще местами лежит снег и поэтому гуляния переносят на лето. Кстати, Красноярский край – один из немногих регионов, где уже 20 лет проводят праздник тюльпанов. И приходят на него не только таджики и русские, но и азербайджанцы, татары, украинцы, узбеки и представители других автономий», — рассказали в Доме дружбы народов.

Sibnovosti.ru сделали фоторепортаж с самых ярких национальных праздников июня.

Фото: evenkya.ru, Дом дружбы народов Красноярского края, ГУ МВД по Красноярскому краю