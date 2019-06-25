25 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Июнь 2019: национальные праздники в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
12:06 25 Июня 2019
общество, праздник, красноярск
версия для печати Ico_print

Первый месяц лета насыщен различными национальными праздниками. Так, в 10-х числах июня в Красноярском крае отмечали эвенкийский Новый год — Мучун. Местные жители с древних времен праздновали Новый год именно летом. Мучун в переводе с эвенкийского языка дословно означает «время, когда земля обновляется, переодевается, зеленеет». 

Представители якутских общин на севере Красноярского края отпраздновали и «якутский» Новый год — Ысыах. Мероприятия прошло на автодроме поселка Тура, где родовые общины по традиции установили свои чумы. Молодежь соревновалась в силе, ловкости и меткости, а хозяйки готовили угощения якутской кухни. 

Красноярск отметил таджикский  Сайри лола — праздник тюльпанов. На мероприятие на о. Татышев собрались сотни красноярцев, чтобы познакомиться с таджикской культурой. 

«В Таджикистане Сайри Лола празднуют весной, когда распускаются тюльпаны. У нас, в Сибири, в это время еще местами лежит снег и поэтому гуляния переносят на лето. Кстати, Красноярский край – один из немногих регионов, где уже 20 лет проводят праздник тюльпанов. И приходят на него не только таджики и русские, но и азербайджанцы, татары, украинцы, узбеки и представители других автономий», — рассказали в Доме дружбы народов. 

Sibnovosti.ru сделали фоторепортаж с самых ярких национальных праздников июня. 

Фото: evenkya.ru, Дом дружбы народов Красноярского края, ГУ МВД по Красноярскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Большинство детских площадок в Красноярске признали небезопасными

Большинство детских площадок в Красноярске признали небезопасными

25 Июня 2019 г.
Объекты должны проверяться каждый год
Новости Красноярска: Красноярских выпускников попросили отказаться от запуска воздушных шаров ради экологии

Красноярских выпускников попросили отказаться от запуска воздушных шаров ради экологии

25 Июня 2019 г.
Эту традицию заменили на высадку деревьев
Новости Красноярска: Красноярцы смогут полюбоваться городом со 118-метровой высоты

Красноярцы смогут полюбоваться городом со 118-метровой высоты

25 Июня 2019 г.
Стартуют экскурсии на смотровую площадку «Первой башни»
Новости Красноярска: В Хакасии в разгар лета выпал снег

В Хакасии в разгар лета выпал снег

25 Июня 2019 г.
Жители делятся видео заснеженных трасс
Новости Красноярска: Красноярка родила в салоне автобуса 64-го маршрута

Красноярка родила в салоне автобуса 64-го маршрута

25 Июня 2019 г.
Маршрутка прямиком поехала в роддом
Новости Красноярска: Дефицит сознательности

Дефицит сознательности

24 Июня 2019 г.
Красноярские дачники не торопятся заключать договоры на вывоз мусора
Новости компаний
25/06
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ
24/06
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
21/06
КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

22 Июня 2019 г.
Территорию будут развивать комплексно
Новости Красноярска: Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

21 Июня 2019 г.
Речь о Виталии Толстове
Новости Красноярска: Составлен топ вакансий для проекта «Енисейская Сибирь»

Составлен топ вакансий для проекта «Енисейская Сибирь»

21 Июня 2019 г.
Больше всего для работы на участках требуются машинисты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356