Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ

25 июня 2019 года в рамках приёмной кампании Сибирского федерального университета стартует экспресс-конкурс для абитуриентов. Участие в конкурсе позволит поступающим увеличить свой рейтинг и повысить шансы на зачисление в СФУ.

Как отмечают в приёмной комиссии СФУ, участие в экспресс-конкурсе СФУ даёт двойную выгоду для абитуриента. Во-первых, все вопросы конкурса посвящены технологии поступления в университет и правилам приёма в СФУ, и экспресс-конкурс — это ещё одна мотивация их изучить. Во-вторых, при поступлении на бюджет даже один балл может стать решающим, и конкурс — это последняя возможность увеличить свой рейтинг и улучшить положение в конкурсе.

Отметим, экспресс-конкурс проводится в дистанционном режиме. Для участия в конкурсе необходимо:

сделать репост информационно-графической записи (главная запись группы, находится вверху, под строкой «статус») группы и закрепить её на своей странице в социальной сети ВКонтакте;

зарегистрироваться в системе дистанционного образования и тестирования школьников sdo.sfu-kras.ru;

ответить на вопросы конкурса.

Отправлять свои ответы абитуриенты смогут вплоть до 24:00 часов 21 июля.

10 победителей конкурса получат диплом I степени и 5 дополнительных баллов к рейтингу в СФУ.

50 призёров получат диплом II степени и 3 дополнительных балла к рейтингу в СФУ.

Все участники конкурса, успешно выполнившие не менее 50 % конкурсного задания, смогут получить диплом III степени, который даёт право на получение двух дополнительных баллов к рейтингу в СФУ.

Результаты конкурса будут оглашены 24 июля. Всем абитуриентам, поступающим в СФУ, баллы по этому конкурсу будут добавлены автоматически.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ