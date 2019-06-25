Большинство детских площадок в Красноярске признали небезопасными

Эксперты ЦСМ проверили безопасность детских площадок в Красноярске. Выяснилось, что у большинства «городков» есть существенные недостатки — играть на них может быть опасно для детей.

Всего специалисты объехали пять площадок. Две из них оборудованы в старом жилом фонде по ул. 9 Мая, 31 и 36А. Одна площадка заработала в этом году по ул Алексеева, 46. Еще три объекта установлены в прошлом году по ул. Алексеева, 48А и ул. Ярыгинская набережная, 3.

Так, детская площадка по ул. 9 Мая, 31 является небезопасной, уверены эксперты. Элементы оборудования из металла не защищены от коррозии, на деревянных горках имеются задиры, сколы и шероховатости, а концы болтов могут поранить ребенка. На качелях установлены слишком жесткие элементы подвеса, на качалках не работают амортизаторы, а карусель и вовсе закреплена непрочно. Эксперты также заметили мусор на детской площадке.

У второго «городка» по ул. 9 Мая, 36А также есть недостатки — отсутствует ударное покрытие, все те же жесткие элементы на качелях и небезопасная конструкция горки.

По данным ЦСМ, хорошее состояние показала детская площадка по ул. Алексеева, 46. К ней у экспертов не было претензий. Но зато к оставшимся объектам было сделано множество замечаний. Все они похожи на предыдущие результаты проверки.

«На всех обследованных площадках отсутствовали информационные таблички с указанием правил пользования оборудованием, возрастных ограничений для посетителей, номеров телефонов службы спасения, скорой помощи и службы эксплуатации», — рассказали эксперты.

За состоянием детских площадок на придомовых территориях должны следить управляющие компании. Осмотры необходимо проводить регулярно. Но и самим жильцам нежелательно оставаться в стороне — в спорных ситуациях они могут заказать независимую экспертизу и доказать, что их детская площадка является небезопасной для игр.

Фото: ЦСМ