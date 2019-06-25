Красноярских выпускников попросили отказаться от запуска воздушных шаров ради экологии

Красноярских школьников попросили отказаться от запуска воздушных шаров по случаю выпуска из учебных заведений. Эта традиция портит экологию, уверены в мэрии. Такое предложение прозвучало накануне на аппаратном совещании главы города с руководителями структурных подразделений администрации.

В некоторых российских городах уже приняты запреты на запуск шаров на мероприятиях. Дело в том, эти предметы праздника выполнены из латекса, который плохо разлагается. Остатки шаров могут попасть в реки, озера, а также случайно стать пищей для животных.

Во время празднования Дня города от латексных игрушек отказался и Красноярск — шары не стали запускать на церемонии поднятия флага на Караульной горе. Большинство горожан поддержало данную инициативу.

«Школьные выпускные зачастую сопровождаются массовым запуском шаров, мы предложили руководителям образовательных учреждений отказаться от неэкологичной традиции и предложить выпускникам альтернативный вариант. Некоторые школы, например, решили высаживать деревья»,— прокомментировала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Напомним, выпускные в Красноярске проходят с 24 по 30 июня.