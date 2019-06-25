Красноярцы смогут полюбоваться городом со 118-метровой высоты

В Красноярске впервые стартуют бесплатные экскурсии на смотровую площадку самого высокого здания города - «Первая башня» на Взлетке. Горожане смогут полюбоваться видами с высоты 118 метров.

Экскурсии будет проводить Рената Братчун – создатель уникальных маршрутов по Красноярску, Овсянке, Ачинску и Минусинску, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на сайт «Город Прима».

Поднявшись на «Первую башню», участники смогут сфотографироваться и полюбоваться видами, а затем предусмотрена прогулка с экскурсоводом по Взлетке. Рената Братчун расскажет интересные факты о микрорайоне. Ближайшие бесплатные экскурсии пройдут 1 и 11 июля. Запись открыта по телефону 275-46-13 с 9:00 до 18:00. С собой потребуется паспорт.

фото: ЦИАН