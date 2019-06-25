В Хакасии в разгар лета выпал снег

Курорты Хакасии в разгар лета засыпало снегом. Туристы, которые отправились на озера Шира и Беле, делятся в соцсетях видео заснеженных трасс. На кадрах видно, что снег на дороге не тает. Ко всему прочему в республике прошел град. Непогода повредила посадки в огородах жителей села Знаменка Боградского района.

По данным Гидрометцентра Хакасии, в республике установилась достаточно холодная для этого месяца погода. Во вторник, 25 июня, в регионе ожидается сильный дождь, ветер северо-западного направления с порывами до 14 м/с. Ночью температура опускалась до 12-14°С, днем воздух не прогреется выше 14-16°С.

Красноярский край также оказался под властью холодного циклона. Во вторник в центральных и южных районах региона местами ожидаются ливни, грозы и град, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

В Красноярске синоптики прогнозируют сильный дождь, северо-западный ветер 3-8м/с, порывы до 14м/с. Температура воздуха днем 14…16°С.