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Красноярка родила в салоне автобуса 64-го маршрута

Главная Общество
Красноярск
08:37 25 Июня 2019
роды, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске 36-летняя женщина родила прямо в маршрутке. Очевидцы сообщили, что знаменательное событие произошло в автобусе №64. Роды принимали пассажиры.

По словам очевидцев, роды были стремительными. Когда маршрутка ехала по Северному, беременная забеспокоилась и стала спрашивать у соседки, как проходят схватки. На улице Урванцева у роженицы начались потуги, а через несколько остановок показалась головка малыша, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Водитель автобуса сошел с маршрута и, не высаживая людей, направился в ближайший роддом. Маршрутка довезла роженицу до крыльца медучреждения, где ее передали медикам.

«Женщины в салоне приняли роды, оказали первую помощь, мальчика родила. Все молодцы. Водитель заехал на территорию роддома, ее забрали в больницу. Весь салон проявил солидарность, поехали без остановок, никто ее не бросил», – рассказала «ТВК» красноярка Жанна.

Молодая мама и малыш находятся в родильном доме № 1 в микрорайоне «Солнечный».

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