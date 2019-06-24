Дефицит сознательности

В пятницу в Красноярске состоялся рейд представителей администрации, левобережного оператора по обращению с ТБО и журналистов по садовым товариществам. Цель - оценить ситуацию с вывозом мусора с дачных участков. Практически сразу участники мероприятия наткнулись на несанкционированную свалку отходов. Проблема оказалась масштабной и показала всю несознательность жителей.

В рамках мусорной реформы все СНТ должны заключать договоры на вывоз ТКО с региональным оператором. Данная норма для многих пока существует только на бумаге.

«К сожалению, сознательных СНТ не много. Могу сказать, что из 77 СНТ Октябрьского района, который в городе самый большой по количеству садоводческих товариществ, только три официально заключили договоры. Все остальные медлят - результатом чему служит, в том числе, эта свалка », - рассказал в ходе рейда исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

Несанкционированные свалки, по его словам, выявляются в ходе совместных рейдов, которые проводятся со службой городовых, по сообщениям жителей и данным минэкологии.

По закону, с 1 января садовые товарищества должны заключить с авторизованным оператором договор на вывоз мусора, обустроить за свой счет контейнерную площадку и определится с графиком вывоза отходов. Примеры сознательных дачных объединений в Красноярске есть.

«Например, это СНТ «Сад номер 1» - они провели всю работу, заключили договор, совместно с администрацией согласовали место размещения контейнерной площадки, установили контейнеры, указали место сбора в договоре, и мы по согласованному графику приезжаем и мусор вывозим», - рассказал Ким.

Расценки на вывоз вполне подъемные - в среднем 79 рублей 74 копейки в месяц на человека.

«Не те деньги, которые нужно экономить, чтобы появлялись такие места», - сказал Ким.

Многие СНТ предпочитают разбираться с отходами по старинке, при этом члены товариществ даже не подозревают о нарушениях. Участники рейда убедились в этом в одном из дачных массивов Емельяновского района, когда местный обитатель принялся уверять их, что вывоз отходов здесь организован по закону.

«Оставляем мусор в мешках на краю дороги, машина едет и все забирает. Никто у нас не мусорит. Все мы за вывоз платим, все в кассе бухгалтеру, все высчитывается, потом все вывозят, не знаю куда», - рассказал участникам рейда дачник Владимир Пастольский.

Начальник отдела службы городовых Евгения Погонышева объясняет, что с 1 января, согласно ФЗ №89, мусор могут транспортировать только региональные операторы.

«Здесь мы видим, что это СНТ само собирает мусор и вывозит его неизвестно куда. В связи с этим служба городовых регулярно выявляет несанкционированные свалки. Особенно на земельных участках, которые прилегают к садоводческим и коммерческим товариществам. Потому что на сегодняшний день у очень многих СНТ отсутствуют заключенные договора на вывоз мусора», - сказала Погонышева.

Нарушения, согласно решению Горсовета, караются штрафами. Так, вывоз мусора без договора со специализированной организацией влечет наложение административного штрафа на граждан от 1 до 4 тысячи рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч и на юрлиц от 30 до 100 тысяч рублей.

Всего на левом берегу Красноярска заключено 37 договоров между региональным оператором и СНТ

Октябрьский район - 3 из 77

Советский район - один договор из двух

Емельяновский район - 33 договора (общее количество СНТ по Емельяновскому району администрация не предоставила)

пгт. Кадровой - 0 из 1

Впрочем, пока, по словам Погонышевой, городовые действуют методами убеждения - разъясняют председателям товариществ новые нормы законы, направляют уведомления.

«У СНТ есть такая проблема, что не всегда на их территории можно организовать место сбора коммунальных отходов, потому что улочки узкие. Тогда подключаются администрации районов, и на муниципальной территории место выделяется для контейнеров. Пока мы пытаемся разговаривать, но два протокола уже составили, правда, не на СНТ, а на торговые павильоны, которые также не хотят заключать договоры. По двум объектам вынесли на 10 и 12 тысяч штрафа индивидуальному предпринимателю как должностному лицу», - сказала представитель службы городовых.

Сейчас, по словам Игоря Кима, неорганизованный сбор отходов на садовых участках вредит и вывозу мусора в городе. Дачники забирают с участков его с собой и везут до ближайшей контейнерной площадки рядом с дорогой.

«Все контейнеры рассчитаны на определенный объем и определенную регулярность вывоза, исходя из количества домов вокруг. Поток дачников создает дополнительный неучтённый объем, что ведет к скоплению мусора», - сказал Ким.

Но самый плачевный итог такого разгильдяйства - свалки.

«При выявлении свалки мы составляем акт, готовим пакет документов, выявляем собственника участка и направляем уведомление о необходимости ликвидации свалки. Если в течение 30 дней собственник не принимает мер, мы ликвидируем ее своими силами, и затраты, которые понесли, возмещаем с собственника через суд. Такая практика уже есть. Есть и случаи, когда собственники своими силами ликвидировали, например в Емельяновском районе, на территории Октябрьского и Железнодорожного районов Красноярска, эта работа началась», - резюмировал Ким.

текст: Алексей Спиридонов