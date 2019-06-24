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В школах Красноярска откроются классы для будущих бизнесменов, медиков и ветеринаров

Главная Общество
Красноярск
14:25 24 Июня 2019
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В школах Красноярска формируют профильные классы. С 1 сентября 2019 года в учебных учреждениях появится множество различных направлений, рассказали в пресс-службе краевого правительства. 

Так, с нового учебного года в образовательном комплексе «Покровский», школах № 32, 144, 151, лицее № 9 и гимназии № 4 начнут готовить будущих медиков. Профессия врача стала одной из самых популярных среди старшеклассников. 

Кроме того, в школах № 5 и 19 откроются полицейские классы, в учреждении № 148 будет производиться набор в класс «МЧС-ресурс». В гимназии № 2 начнут обучать будущих технологических предпринимателей. В школе № 133 откроют инженерно-космическое направление, а в школе № 6 будет работать архитектурный класс.

«Будущих педагогов готовы обучать в школе № 19 и лицее № 9, в школе № 4 откроется класс для будущих журналистов, а в лицее № 10 и школе № 32 ребят ждут в корпоративных классах железнодорожного транспорта. В школе № 154 идет прием в класс художественной гимнастики, в лицее № 9 будут учить финансистов, в гимназии № 4 продолжит работу базовый класс Высшей школы экономики, в Школе самоопределения займутся подготовкой ветеринаров», — говорится в сообщении. 

Впервые в этом году запустят обучение по бизнесу (школа №121) и инженерно-радиотехническое направление (школа №32). Обучиться игре на музыкальных инструментах дети смогут в школе №27. 

«В новому учебном году на базе 19 школ будут работать более 70 специализированных классов математического, физико-математического, инженерно-технологического, естественно-научного направлений. Всем желающим обучаться по особой программе необходимо предоставить заявление на имя директора школы, приложить табель успеваемости или аттестат, а также представить результаты участия в олимпиадах, тематических конкурсах», — пояснили в правительстве. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что ГУФСИН по Красноярскому краю открывает профильный класс в школе №72 им. Толстихина по ул. Курчатова. Кроме того, три городские  школы отдадут науке — они станут опорными учреждениями РАН. Научный центр возьмет шефство над гимназией №13 «Академ», лицеем №7 и школой №10. 

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