Светофоры сломались в Красноярске из-за проливного дождя

В Красноярске из-за затяжного дождя массово вышли из строя светофоры. Режимы работы световых сигналов могут ввести в заблуждение участников дорожного движения, предупредили в ГИБДД.

«Погодные условия внесли коррективы в режим работы светофорных объектов. При движении через регулируемые перекрестки инспекторы ДПС рекомендуют снижать скорость для того, чтобы убедиться в правильной работе светофорного объекта», — рассказали в ведомстве.

Так, по сообщениям очевидцев, на перекрестке улиц Карла Маркса и Декабристов светофор указывает неправильное время и через каждые несколько секунд переключается на «зеленый» и «красный».

Красноярцев просят сообщать о неисправных светофорах в службу «005». Для этого необходимо позвонить по указанному номеру и сообщить точный адрес объекта.

В ГИБДД напомнили, что при некорректной работе светофоров водители и пешеходы должны руководствоваться дорожными знаками.

Отметим, что ночной дождь затопил в Красноярске более 30 улиц. Откачкой воды занимается 19 спецмашин, пояснили в мэрии.