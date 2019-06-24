24 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Светофоры сломались в Красноярске из-за проливного дождя

Главная Общество
Красноярск
13:17 24 Июня 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Красноярске из-за затяжного дождя массово вышли из строя светофоры. Режимы работы световых сигналов могут ввести в заблуждение участников дорожного движения, предупредили в ГИБДД.

«Погодные условия внесли коррективы в режим работы светофорных объектов. При движении через регулируемые перекрестки инспекторы ДПС рекомендуют снижать скорость для того, чтобы убедиться в правильной работе светофорного объекта», — рассказали в  ведомстве. 

Так, по сообщениям очевидцев, на перекрестке улиц Карла Маркса и Декабристов светофор указывает неправильное время и через каждые несколько секунд переключается на «зеленый» и «красный». 

Красноярцев просят сообщать о неисправных светофорах в службу «005». Для этого необходимо позвонить по указанному номеру и сообщить точный адрес объекта. 

В ГИБДД напомнили, что при некорректной работе светофоров водители и пешеходы должны руководствоваться дорожными знаками. 

Отметим, что ночной дождь затопил в Красноярске более 30 улиц. Откачкой воды занимается 19 спецмашин, пояснили в мэрии. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев будут пускать в кинотеатры и библиотеки по паспорту

Красноярцев будут пускать в кинотеатры и библиотеки по паспорту

24 Июня 2019 г.
Это касается мероприятий и кинопоказов с пометкой 18+
Новости Красноярска: Из Красноярска открываются чартерные рейсы в Арабские Эмираты

Из Красноярска открываются чартерные рейсы в Арабские Эмираты

24 Июня 2019 г.
Чартеры начнут летать с октября
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о ливнях и грозах

Красноярцев предупредили о ливнях и грозах

24 Июня 2019 г.
Температура понизится до +20°С
Новости Красноярска: КНП расширил сеть автозаправок в Канске

КНП расширил сеть автозаправок в Канске

24 Июня 2019 г.
Компания «Красноярскнефтепродукт» перезапускает пять автозаправочных станций
Новости Красноярска: Новое ДТП в Красноярском крае унесло жизни четырех человек

Новое ДТП в Красноярском крае унесло жизни четырех человек

23 Июня 2019 г.
«ГАЗ» врезался в две иномарки на Р-255 «Сибирь»
Новости Красноярска: Красноярец выиграл в лотерею 9 млн рублей

Красноярец выиграл в лотерею 9 млн рублей

22 Июня 2019 г.
Имя счастливчика не называют
Новости компаний
24/06
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
21/06
КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

22 Июня 2019 г.
Территорию будут развивать комплексно
Новости Красноярска: Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

21 Июня 2019 г.
Речь о Виталии Толстове
Новости Красноярска: Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

20 Июня 2019 г.
Красноярка пожаловалась на отсутствие инфраструктуры в микрорайоне Солнечный
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356