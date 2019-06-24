Красноярцев будут пускать в кинотеатры и библиотеки по паспорту

В кинотеатрах и библиотеках у жителей Красноярского края теперь будут просить паспорт. Такие требования установила Госдума РФ, приняв в окончательном чтении закон о запрете распространения вредной информации для детей.

«Закон обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на мероприятия, где демонстрируется информационная продукция категории старше 18 лет. Если у билетера есть сомнения в возрасте киномана, он может попросить предъявить паспорт. Аналогичная система будет действовать в библиотеках. Библиотекарь сможет выдать читателю книги и журналы с маркировкой «18+» только после предъявления документа, удостоверяющего личность», — рассказали в пресс-службе краевого парламента.

Депутат регионального ЗС Александр Глисков считает такие меры бездейственными:

«Эти запретительные меры в отношении детей только провоцируют их на нарушение запретов. Такую же ситуацию можно наблюдать со всевозможными митингами. Необходимо создать такие условия, чтобы молодежь могла дискутировать и обсуждать злободневные темы на специальных площадках. Такие законы неэффективны. В нашем случае, никто особо проверять не будет — кинотеатры и библиотеки заинтересованы в посетителях. А что делать с дистанционной интернет-продажей? Получается, что купить билет ребенок сможет, а пройти в зал нет», — сказал депутат.

На сайте краевого парламента запустили народный опрос. Жителей края спрашивают, как они относятся к такой инициативе.