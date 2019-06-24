КНП расширил сеть автозаправок в Канске

Компания «Красноярскнефтепродукт» перезапускает пять автозаправочных станций «Канскагропромснаб-нефтепродукта» под своим брендом. Уже сейчас жители Канска могут наблюдать, как АЗС в городе переоформили в фирменные зелено-желтые цвета КНП. Таким образом крупнейшая сеть АЗС в крае расширилась на востоке региона.

По словам Бориса Золотарева, основная задача КНП — оказание качественных услуг жителям Красноярского края.

«Пять АЗС в Канске перешли КНП на основе договора аренды. Мы уже установили свои вывески и начали предоставлять услуги по нашим высоким стандартам. Планы у компании очень амбициозные. На сегодняшний день 176 АЗС по Красноярскому краю в пользовании и в собственности. В планах добавить к списку еще минимум 15 станций. Хотим войти в те территории, где нас нет и усилить присутствие там, куда мы уже зашли», — сказал Борис Золотарев.

По его словам, все пять АЗС расположены удачно — на самых пиковых магистралях Канска. На них могут обслуживаться и обычные автомобилисты, и специализированные машины агропромышленного комплекса.

Отметим, что схему аренды АЗС других брендов КНП использует с прошлого года. Только в Красноярске 14 станций сети «Магнат-РД» перешли «Красноярскнефтепродукту». Еще столько же АЗС сменили облик в Лесосибирске, Енисейске, Канске, Кодинске, селе Казачинское и Атаманово. Теперь в планах у компании выкупить арендованные станции и зайти на новые территории Красноярского края и ближайших регионов.

Гендиректор сети АЗС «Канскагропромснаб-Нефтепродукт» Валентин Григорьев рассказал, что еще на стадии переговоров арендовать станции хотели многие участники нефтяного рынка. Но он без колебаний выбрал именно КНП — надежную и крупную компанию.

«Для КНП качество топлива — это одно из самых главных направлений. В лаборатории постоянно проверяется качество нефтепродуктов, поэтому выбор в пользу Красноярскнефтепродукта был очевиден. Для нас передача АЗС надежному партнеру — это правильный и экономически выгодный шаг», — отметил Валентин Григорьев.

Сотрудники «Канскагропромснаб-Нефтепродукта» остались работать на прежних местах. Им пришлось пройти обучающие курсы, чтобы соответствовать высокому уровню обслуживания КНП.

«На этой АЗС я работаю почти семь лет. Чуть больше месяца назад мы перешли под новый бренд. Стало немного сложнее — пришлось освоить компьютер, так как раньше мы обходились без него. Но я довольна изменениями, тем более, что они положительно отразились на зарплате», — сказала Светлана Брик, оператор АЗС №256.

За месяц работы АЗС с зелено-желтыми вывесками обзавелись постоянными клиентами. Водители рады, что теперь могут заправлять свои авто именно на КНП.

«Я заправляюсь на КНП не меньше 15 лет. Во-первых, качество бензина всегда было отличным, и цены меня устраивают. Заправляюсь 95-м бензином. Теперь не нужно далеко ездить — прямо около дома появилась заправка КНП», — сказал житель Канска Виктор Крапивкин.

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт»

По материалам АО «Красноярскнефтепродукт»