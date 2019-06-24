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Из Красноярска открываются чартерные рейсы в Арабские Эмираты

Главная Общество
Красноярск
10:15 24 Июня 2019
красноярск, путешествия, отдых, путевка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Туркомпании анонсировали возобновление чартерных рейсов из Красноярска в Объединенные Арабские Эмираты. Улететь в ОАЭ без пересадок красноярцы смогут с октября, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный» со ссылкой на директора турфирмы «Манго» Василия Федюнина.

«По стоимости перелеты, может, будут немного дороже, чем по другим направлениям. Но в свете того, что это все-таки прямой чартерный рейс, я думаю, недельные туры могут стоить даже от 60-70 тысяч на двоих. Но пока трудно сказать, это всего лишь мой прогноз», - отметил Федюнин.

Добавим, что прямые рейсы из Красноярска в Объединенные Арабские Эмираты были отменены в 2014 году из-за роста курса доллара. Чаще всего жители краевого центра летают в Дубай через Москву, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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