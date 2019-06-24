24 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев предупредили о ливнях и грозах

Главная Общество
Красноярск
08:44 24 Июня 2019
погода, лето, прогноз, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске резко испортится погода. Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают, что новая неделя в городе начнется с дождей и гроз. Так, в понедельник, 24 июня, в краевом центре днем ожидаются осадки, ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8м/с, утром и днем порывы до 14м/с. Температура понизится до +20…+22°С.

«В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 15-18м/с, местами до 25м/с», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе красноярского метеоцентра.

Во вторник, 25 июня, ночью температура понизится до +12°С, в светлое время суток столбик термометра не поднимется выше отметки +17°С, осадки сохранятся.

В среду, 26 июня, в светлое время суток потеплеет до +25°С, дождь.

К пятнице, 28 июня, в город снова вернется 30-градусная жара, однако осадки сохранятся. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, выходные в Красноярске также будут жаркими и пасмурными.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: КНП расширил сеть автозаправок в Канске

КНП расширил сеть автозаправок в Канске

24 Июня 2019 г.
Компания «Красноярскнефтепродукт» перезапускает пять автозаправочных станций
Новости Красноярска: Новое ДТП в Красноярском крае унесло жизни четырех человек

Новое ДТП в Красноярском крае унесло жизни четырех человек

23 Июня 2019 г.
«ГАЗ» врезался в две иномарки на Р-255 «Сибирь»
Новости Красноярска: Красноярец выиграл в лотерею 9 млн рублей

Красноярец выиграл в лотерею 9 млн рублей

22 Июня 2019 г.
Имя счастливчика не называют
Новости Красноярска: В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

22 Июня 2019 г.
Территорию будут развивать комплексно
Новости Красноярска: Белую медведицу из Норильска поместили в карантинный вольер в «Роевом ручье»

Белую медведицу из Норильска поместили в карантинный вольер в «Роевом ручье»

22 Июня 2019 г.
Ее состояние вызывает у ветеринаров опасение
Новости Красноярска: Фонд жилищного строительства рассказал о планах достройки Грунтовой 28а

Фонд жилищного строительства рассказал о планах достройки Грунтовой 28а

21 Июня 2019 г.
Состоялась встреча чиновников, генерального директора Фонда жилищного строительства и дольщиков жилого дома
Новости компаний
21/06
КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Александр Усс и Сергей Еремин добрались до Солнечного после жалобы президенту

Александр Усс и Сергей Еремин добрались до Солнечного после жалобы президенту

20 Июня 2019 г.
Руководство города и края пообещали решить проблемы
Новости Красноярска: Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

21 Июня 2019 г.
Речь о Виталии Толстове
Новости Красноярска: Три человека погибли в ДТП на краевой трассе

Три человека погибли в ДТП на краевой трассе

21 Июня 2019 г.
Личности погибших устанавливаются
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356