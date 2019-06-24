Красноярцев предупредили о ливнях и грозах

В Красноярске резко испортится погода. Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают, что новая неделя в городе начнется с дождей и гроз. Так, в понедельник, 24 июня, в краевом центре днем ожидаются осадки, ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8м/с, утром и днем порывы до 14м/с. Температура понизится до +20…+22°С.

«В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 15-18м/с, местами до 25м/с», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе красноярского метеоцентра.

Во вторник, 25 июня, ночью температура понизится до +12°С, в светлое время суток столбик термометра не поднимется выше отметки +17°С, осадки сохранятся.

В среду, 26 июня, в светлое время суток потеплеет до +25°С, дождь.

К пятнице, 28 июня, в город снова вернется 30-градусная жара, однако осадки сохранятся. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, выходные в Красноярске также будут жаркими и пасмурными.