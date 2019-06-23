Новое ДТП в Красноярском крае унесло жизни четырех человек

Сразу четыре человека погибло в крупном ДТП в Иланском районе Красноярского края. Об обстоятельствах происшествия сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП случилось примерно в 13:00 на трассе Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, как рассказала заместитель начальника главного управления МВД по Красноярскому краю Тамара Белкина, автомобиль «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с легковым автомобилем Nissan, а затем с Toyota Corolla. Основной удар, судя по всему, пришелся на Toyota. Погибла его водитель, а также пассажиры – еще одна женщина и два мальчика в возрасте шести и девяти лет.

«Следователем отдела внутренних дел по Иланскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - говорится в сообщении главного управления МВД по Красноярскому краю.

Это уже вторая крупная авария с человеческими жертвами за последние дни. Напомним, 21 июня в Рыбинском районе также на Р-255 «Сибирь» Toyota выехала на встречную полосу и врезалась в Hino. Тогда погибло три человека.

Фото: страница «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»