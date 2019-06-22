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Красноярец выиграл в лотерею 9 млн рублей

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Красноярск
11:34 22 Июня 2019
общество, лотерея
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Житель Красноярска выиграл в лотерею крупную сумму денег. Он купил билет за 25 рублей и выиграл в 535-м тираже лотереи Столото «Зодиак» 9 178 361 рубль. Имя и возраст победителя не называют. 

Участник отгадал комбинацию из чисел: 2, 5, 14 и 04. 

«По правилам лотереи первое поле билета соответствует дню, второе — месяцу, третье — году, четвертое — знаку зодиака. Победитель выбрал дату 2 мая 14-го года и знак зодиака — рак», — рассказали в пресс-службе Столото.

Счастливчик из Красноярска пока не обращался за выигрышем. 

Напомним, жители Красноярского края неоднократно становились победителями государственных лотерей. Так, мужчина в прошлом году выиграл в «Гослото «7 из 49» 134,9 млн рублей. Участник угадал все семь чисел. Еще ранее другой красноярец стал обладателем денежного выигрыша в размере 4 177 816 рублей. 

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