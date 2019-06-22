Красноярец выиграл в лотерею 9 млн рублей

Житель Красноярска выиграл в лотерею крупную сумму денег. Он купил билет за 25 рублей и выиграл в 535-м тираже лотереи Столото «Зодиак» 9 178 361 рубль. Имя и возраст победителя не называют.

Участник отгадал комбинацию из чисел: 2, 5, 14 и 04.

«По правилам лотереи первое поле билета соответствует дню, второе — месяцу, третье — году, четвертое — знаку зодиака. Победитель выбрал дату 2 мая 14-го года и знак зодиака — рак», — рассказали в пресс-службе Столото.

Счастливчик из Красноярска пока не обращался за выигрышем.

Напомним, жители Красноярского края неоднократно становились победителями государственных лотерей. Так, мужчина в прошлом году выиграл в «Гослото «7 из 49» 134,9 млн рублей. Участник угадал все семь чисел. Еще ранее другой красноярец стал обладателем денежного выигрыша в размере 4 177 816 рублей.